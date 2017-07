Estrela porno em risco de vida depois dos seios começarem "a verter líquido"

Mulher com implantes de quatro litros ficou com um buraco num dos peitos.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 09:49

Elizabeth Starr, de 47 anos, é uma conhecida estrela pornográfica, em especial pelos seus seios cirurgicamente aumentados, que chegama uma impressionante copa O. A mulher já fez inúmeras cirurgias mas, agora, pediu ajuda: Starr viu a vida em perigo depois de descobrir um buraco num dos seios que estava a verter líquido.

A atriz de filmes para adultos colocou os primeiros implantes 38F em 1999, mas soube logo à partida que queria ter um decote muito maior. "Tinha 25 anos. Era uma jovem modelo. Coloquei só implantes 500 centilitros", afirma a mulher no programa ‘Botched’, em que pede ajuda aos médicos. Os cirurgiões que acompanham Elizabeth explicam que os implantes mais comuns têm entre 275 e 350 cl e que implantes de 500 cl significam um grande aumento mamário, até para uma mulher com quase nenhum peito.

"Mas, depois da primeira operação, não fique contente como eles estavam a ficar. Queria ter mais busto, porque já tinha a minha carreira no cinema para adultos. Por isso coloquei implantes de polipropileno de quatro litros, porque vão aumentando progressivamente", conta Elizabeth, que teve a ideia depois de uma amiga ter feito o mesmo procedimento.



Implantes colocaram mulher em risco de vida

O pesadelo começou algum tempo depois. "Comecei a ter dores e, umas semanas depois o meio seio direito ficou vermelho-vivo. Depois começou a aparecer um buraco, do tamanho de uma moeda, que vertia líquido", explica a atriz porno, que não quis remover os implantes, com medo que isso pusesse em causa a carreira. A rutura no seio da mulher foi crescendo, mesmo por baixo do mamilo, e ia vertendo cada vez mais líquido do implante.

Os antigos médicos de Starr limitaram-se a suturar a rotura no seio da mulher e iam cortando o excesso de tecido. Tudo piorou a partir daí: a mulher desenvolveu uma infeção bateriana que leh pôs em risco a vida.

"A dor é insuportável", relata Elizabeth Starr aos cirurgiões que a ajudaram e que acabaram por lhe conseguir tratar a infeção bacteriana reduzindo um pouco o tamanho dos implantes mamários da mulher. Elizabeth, que já fez mais de 60 cirurgias estéticas, teve que desembolsar quase 250 mil euros para tratar a infeção.

"Espero que isto sirva de alerta a jovens que tentem fazer o mesmo que eu. Saibam que, para terem seios muito grandes, estão a colocar-se em risco", sublinha a atriz pornográfica.