Estrela porno espanca fã por este tirar selfie sem permissão

Um utilizador do Twitter, com o nome de "Hudspeth", acusou a já reformada estrela porno Mia Khalifa de o agredir com violência, depois de este tirar uma fotografia à atriz sem autorização.

O rapaz de 20 anos partilhou duas fotos suas na sua página, no Twitter, uma mostrando a selfie com Mia, que é vista a andar na rua atrás de si. A outra fotografia mostra a cara do jovem, claramente marcada depois de levar um murro.

Na descrição da fotografia pode ler-se: "Tirei uma fotografia com a Mia Khalifa e ela esmurrou-me na cara".

De acordo com o Daily Star, este tweet foi partilhado e "gostado" milhares de vezes, e vários são aqueles que defendem a atriz de filmes eróticos, dizendo que ela foi sempre muito simpática quando abordada para selfies.

Uma outra utilizadora partilhou uma fotografia sua com a Mia, dizendo que não se identifica em nada com o que aconteceu, uma vez que "ela foi muito simpática" quando a abordou para tirarem uma selfie. Mia respondeu ao tweet dizendo "És uma querida. Obrigada por me pedires para tirar uma selfie comigo, em vez de saltares para a minha frente e meteres uma câmara na minha cara".

Mia ficou conhecida quando, em 2014, teve sexo em frente a uma câmara usando um jihab, em referência à sua origem libanesa.

Embora tenha sido considerada, o ano passado, a estrela porno "mais procurada do mundo", acabou por se reformar este ano.

