Estrela porno presa por vender menor para sexo

Mulher de 32 anos enviava fotografias de adolescentes nuas a potenciais clientes.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 10:23

Alisa Jaidee já foi um dos nomes maiores da pornografia da Tailândia e agora dedicava-se ao tráfico humano. A mulher, de 32 anos, foi presa depois de ter tentado vender uma rapariga de 16 anos para sexo a agentes da polícia que se fizeram passar por eventuais clientes.

A estrela de filmes para adultos, que fez carreira também a posar nua para publicações como a Maxim e como modelo de lingerie enviava fotografias de jovens menores nuas para eventuais clientes, através de uma aplicação móvel, e afirmava que as adolescentes era prostitutas .

O esquema foi desmontado depois de Alisa ser detida no aeroporto Suvarnabumi, em Bangkok, esta semana. A mulher cobrava perto de 400 euros para entregar raparigas menores a clientes em hotéis, ficando com a maior parte do dinheiro.

Durante o primeiro interrogatório, a estrela porno não quis cooperar com as autoridades e tentou livrar-se do telemóvel assim que chegou à esquadra. Alisa disse que estava mal disposta e tentou atirar o aparelho para a sanita da casa de banho.

"A investigação apurou que ela tinha um papel crucial nesta atividade. Aliciava jovens menores dizendo-lhes que conseguiriam ganhar grandes quantias de dinheiro e depois introduzia-as no mundo da prostituição", explica Suntiyit Tavorn, responsável pela investigação.

Alisa Jaidee vai continuar detida até que se inicie o julgamento.