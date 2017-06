Estudante americano viajou para a Coreia em agência com cultura alcoólica

Fundada em 2008 pelo britânico Gareth Johnson, na cidade de Xi'an, a Young Pioneer cultiva um estilo casual e divertido, exatamente oposto à reputação da Coreia do Norte como um país hermético e isolado."Excursões económicas a destinos que a tua mãe preferia que não visitasses", lê-se no 'site' oficial da empresa, que descreve a Coreia do Norte como um dos lugares mais seguros do planeta.A agência terá tido avisos sobre a rigidez das autoridades norte-coreanas, como o de um turista que fez o pino em frente ao mausoléu em Pyongyang onde estão sepultadas duas gerações da família dos Kim, que resultou no despedimento do guia turístico que o acompanhava.Adam Pitt, um britânico de 33 anos que visitou o país em 2013, descreve à agência Associated Press uma visita liderada por Johnson, em que este esteve quase sempre bêbado e "quase incapaz de se manter em pé ou impercetível" ao passar a fronteira do país, onde subornou os funcionários locais.Outras agências de viagem e turistas referem como a YPT é há muito conhecida por organizar visitas onde o álcool está sempre presente.Em entrevistas a meios australianos e britânicos, Nick Calder e Darragh O Tuathail, que estavam no mesmo grupo que Warmbier, em dezembro de 2015, lembraram como celebraram a passagem do ano em Pyongyang até de madrugada.No comboio de regresso a Pequim daquela mesma visita, um guia da YPT pregou uma partida a um dos clientes, ao esconder o seu passaporte, o que resultou em que este fosse detido por soldados norte-coreanos até que encontrassem o documento.Depois da morte de Warmbier, a agência emitiu um comunicado a afirmar que não aceitará mais turistas norte-americanos, porque o risco de estes visitarem o país "tornou-se demasiado alto".John Delury, um especialista em assuntos norte-coreanos da Universidade Yonsei, em Seul, diz que as agências de viagem especializadas em organizar visitas à Coreia do Norte quase não existiam há dez anos, mas que qualquer tipo de intercâmbio entre os EUA e a Coreia do Norte é positivo.Porém, aponta os perigos de visitas em que os clientes não estão informados sobre as 'nuances' e realidades políticas dos sítios que visitam."Parece que o enquadramento da visita de Warmbier era 'copos e farra' em Pyongyang. Essa não é obviamente a forma como uma agência responsável promove as suas visitas", diz.Nos últimos anos, a YPT tem alargado os seus programas na Coreia do Norte e incluído novas ofertas, como o Iraque, Turquemenistão ou Chernobyl, na Ucrânia, onde ocorreu um desastre nuclear, em 1986.Numa entrevista em 2016, Johnson descreve uma visita ao Estado separatista da Transnístria, onde uma discussão com as autoridades levou um polícia a puxar de uma arma.Johnson disse não se ter assustado, porque se encontrava então bêbado com vodca.