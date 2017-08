Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudante ganha milhares de euros por sexo online

Estima-se que as modelos ganhem mais de 50 mil euros mensais por este tipo de serviços.

10:36

Heidi, de 23 anos, ganha milhares de euros por sexo online, em Melbourne, na Austrália. A estudante de engenharia faz parte de um grupo que não tem qualquer tipo de contato físico com os clientes, apenas trabalhando através de vídeos ao vivo pela câmara do seu computador, interagindo com os mesmos, conta o The Sun.



Heidi terá começado a trabalhar na indústria do sexo online há dois anos, para a empresa MyFreeCams, após ter descoberto um vídeo de outra jovem que fazia esse trabalho, segundo a mesma fonte.



"Eu assisti aos vídeos em direto dela durante alguns meses e decidi que era uma carreira que eu queria seguir", contou ao jornal news.com.au. A jovem faz parte de um grupo que lucra com este trabalho, um número que tem aumentado significativamente na Austrália.



Estima-se que as modelos ganhem mais de 50 mil euros mensais por este tipo de serviços. Apesar de não revelar a quantia auferida, Heidi admitiu estar financeiramente mais segura do que algumas pessoas que trabalharam a vida inteira.



"Eu levo uma vida muito boa. Posso viajar, comprei a minha própria casa e consigo pagar a faculdade", disse, citada pela publicação.



Relativamente à sua popularidade online, Heidi contou que, em média, 100 pessoas assistem aos seus vídeos em direto, registando mais de 5000 visitas diárias.