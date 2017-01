Estudante obrigada a urinar num balde indemnizada em 1,17 milhões de euros

A professora disse-lhe antes que urinasse num balde numa arrecadação na parte de trás da sala e que depois despejasse a urina na pia.Esse episódio humilhante fez com que fosse alvo de más-línguas e de textos obscenos por parte dos colegas, o que a levou a tentar cometer suicídio, explicou durante o julgamento que durou três semanas."Lidei nos últimos 20 anos com casos de injúria e este foi um dos meus mais inusuais", disse o advogado de defesa, Brian Watkins, à agência noticiosa francesa AFP, apontando que "algo deste género nunca deveria ter acontecido com uma menina de 14 anos acabada de entrar na escola secundária".Brian Watkins afirmou que a sua cliente -- atualmente com 18 anos --, que continua a receber terapia, estava satisfeita com o veredicto."Acredito que foi feita justiça e penso que as autoridades escolares reconhecem isso", disse, destacando que "eles já mudaram as suas políticas", pelo que o desfecho "foi positivo para ambos os lados".Responsáveis da escola testemunharam durante o julgamento que a professora -- que foi colocada em licença administrativa e nunca mais regressou ao 'campus' depois do incidente -- não pretendia causar qualquer dano e que apenas pensou que tinha de cumprir as regras.