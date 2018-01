Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudantes desaparecidos por protestos no Irão

Noventa alunos entre os mais de 1500 detidos.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:00

O regime iraniano prendeu mais de 1500 pessoas em resposta aos protestos iniciados no final de dezembro de 2017. Entre os detidos há pelo menos 90 estudantes, muitos dos quais foram presos em casa e estão agora desaparecidos.



O vice-presidente da Universidade de Teerão, Majid Sarsangi, lidera um comité para localizar os estudantes. "Os nossos esforços visam a cooperação com as autoridades a fim de criar condições para o regresso dos alunos", afirmou Sarsangi. Dos 90 estudantes detidos, 58 são de universidades de Teerão.



Recorde-se que os protestos são os mais violentos no Irão desde a contestação à reeleição de Mahmoud Ahmadinejad, em 2009, e já fizeram pelo menos 21 mortos. Começaram a 28 de dezembro contra o desemprego, o aumento dos preços e a corrupção.



A resposta foi o envio da Guarda Revolucionária para esmagar os protestos e a promoção de manifestações de apoio ao regime.