Estudantes do Rio de Janeiro obrigados a ter tipo de sangue no uniforme

Balas perdidas já mataram várias crianças.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:34

Os uniformes de todos os estudantes do Rio de Janeiro, tanto das escolas públicas como particulares, vão ter de trazer em local bem visível o grupo sanguíneo do aluno.



A medida visa facilitar o socorro no caso de as crianças serem atingidas por balas perdidas num dos muitos tiroteios diários no Rio.



A decisão, que foi contestada pelo presidente da câmara, Marcelo Crivella, obriga a que o grupo sanguíneo e o fator RH sejam estampados no lado superior direito do uniforme de cada aluno.



A Justiça rejeitou as críticas e considerou a medida constitucional e importante para salvar vidas em caso de emergência. Foi essa a motivação do autor da lei, o vereador Renato Moura, que lembrou os sucessivos casos de estudantes atingidos por balas dentro de salas de aula, principalmente nas favelas. A posse dessas informações pode ser crucial para salvar a vida de alunos.