Autoridades investigam mortes em fraternidades americanas

Uma das vítimas bebeu 18 bebidas alcoólicas em pouco mais de uma hora.

15:53

Pelo menos 70 estudantes terão morrido nos EUA, desde 2000, em casos relacionados com fraternidades das universidades. O aumento de acidentes ocorridos sob a alçada destas organizações, que vêm da tradição académica norte-americana, lançou um alerta para as autoridades, principalmente, depois da morte do estudante Tim Plaza, de 19 anos, a 4 de fevereiro.

Tim Piazza, estudante da Universidade da Pensilvânia, participava, junto com mais 13 candidatos, numa "cerimónia de iniciação" para entrar na Fraternidade Beta Theta Pi. Para conseguirem entrar nesta organização, os estudantes tinham de ingerir uma mistura de bebidas alcoólicas o mais rápido possível.

O vídeo das câmaras de videovigilância, que tinha sido apagado intencionalmente e que o FBI só conseguiu recuperar esta semana, mostra Tim a beber pelo menos 18 bebidas alcoólicas em 82 minutos. Depois disso, o estudante cai de uma escada do sótão da casa da fraternidade com uma altura de 4.6 metros.

De acordo com a BBC, As imagens mostram ainda que só passadas 12 horas os membros da Beta Theta Pi chamaram os serviços de emergência médica. A autópsia indicou que Tim sofreu uma fractura do crânio e teve uma hemorragia interna.

Agora, 26 membros da Beta Theta Pi estão a ser acusados de realizar praxes, algo ilegal nos EUA, e de homicídio negligente. Recorde-se que o consumo de álcool nos EUA só é permitido a partir dos 21 anos.

Mas este caso é apenas um dos casos que ocorreram este ano nos Estados Unidos. Outros três estudantes, de diferentes universidades, morreram desde o incidente de Tim Piazza, dois deles nas últimas semanas.

Fraternidades, uma tradição norte-americana

As fraternidades norte-americanas surgiram na década de 1820. Estas organizações têm um grau de autonomia das instituições bastante grande, com níveis de supervisão que variam de universidade para universidade.

Muitas vezes, as instituições de ensino utilizam mesmo a popularidade das suas fraternidades para atrair potenciais estudantes. Estas organizações apelam a valores de camaradagem e filantropia e são vistas, pelos estudantes norte-americanos, como uma garantia para no futuro entrarem em círculos de poderem e atingir prestígio.

Apesar de serem financiadas, principalmente, por alunos e ex-alunos, as universidades ajudam muitas vezes as fraternidades com subsídios.

De acordo com a BBC, as fraternidades norte-americanas têm aproximadamente 400 mil membros.