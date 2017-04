ETA assegura que "já é uma organização sem armas"

O desarmamento vai ser assinalado com a entrega da localização dos depósitos de armas, que a ETA afirma ainda possuir, a um Comité Internacional de Verificação.



A organização foi criada em 1959, durante a época da ditadura franquista, e renunciou à luta armada em outubro de 2011, depois de mais de 40 anos de atos de violência em nome da independência do País Basco e de Navarra, que tirou a vida a mais de 800 pessoas.



A ETA recusou até agora o seu desarmamento e a sua dissolução exigida por Madrid e Paris, exigindo o início de negociações sobre os seus membros presos (cerca de 360, dos quais 75 em França).



A organização separatista basca ETA publicou esta sexta-feira de madrugada um comunicado em que declara que "já é uma organização sem armas", visto que "as armas e explosivos que tinha na sua posse encontram-se nas mãos da sociedade civil".A ETA adverte que "o processo não está completado", porque "o dia do desarmamento será amanhã" (sábado) e ainda pode ter lugar "ataques dos inimigos da paz", segundo o comunicado enviado à britânica BBC e a vários órgãos de comunicação social do País Basco espanhol.Na carta em inglês e em espanhol, a organização separatista lança um apelo à realização de uma manifestação no sábado em Baiona, cidade francesa na fronteira com Espanha, para evitar que "os inimigos da paz" contrariem a entrega de armas decidida unilateralmente.