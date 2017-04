ETA entregou 120 armas, três toneladas de explosivos e milhares de munições

Os autodenominados "mediadores" do desarmamento da ETA indicaram este sábado em Bayonne (França) que entregaram as "coordenadas de oito lugares" onde se encontram 120 armas de fogo, três toneladas de explosivos e vários milhares de munições e detonadores.



Os "mediadores" deram essas localizações ao Comité Internacional de Verificação (CIV), segundo informaram Mixel Behorcoirigoin e Michel Tubiana numa conferência de imprensa citada pela agência EFE.



Tubiana indicou que "não se limitaram a levar a cabo esse procedimento", mas também enviaram a 172 "observadores" aos lugares onde estão os depósitos da ETA para "comprovar que são as autoridades francesas que irão tomar posse" dos arsenais.









O responsável governamental francês revelou que elementos das forças de segurança francesas, seguindo a orientação da Justiça, trabalham desde as 09h00 (08h00 de Lisboa) nessas oito localizações na região dos Pirenéus Atlânticos.



A ETA anunciou em 17 de março último que iria proceder este sábado ao seu desarmamento "total e sem condições".



O executivo de Madrid declarou na sexta-feira que "não espera nada" da cerimónia para assinalar o desarmamento da ETA, assegurando que a organização separatista basca "não terá nenhum benefício político".



A organização foi criada em 1959, durante a época da ditadura franquista, renunciou à luta armada em 2011, depois de mais de 40 anos de atos de violência em nome da independência do País Basco e de Navarra.



A ETA, organização considerada "terrorista" pela União Europeia, recusava até agora o seu desarmamento e a sua dissolução, pedidas por Madrid e Paris, exigindo o início de negociações para libertar os seus membros presos (cerca de 360, dos quais 75 em França).







O ministro francês da Administração Interna, Matthias Fekl, considerou este sábado, em declarações à imprensa em Paris, que a entrega "unilateral" da localização de oito depósitos de armas por parte da ETA é "um grande passo".O responsável governamental francês revelou que elementos das forças de segurança francesas, seguindo a orientação da Justiça, trabalham desde as 09h00 (08h00 de Lisboa) nessas oito localizações na região dos Pirenéus Atlânticos.A ETA anunciou em 17 de março último que iria proceder este sábado ao seu desarmamento "total e sem condições".O executivo de Madrid declarou na sexta-feira que "não espera nada" da cerimónia para assinalar o desarmamento da ETA, assegurando que a organização separatista basca "não terá nenhum benefício político".A organização foi criada em 1959, durante a época da ditadura franquista, renunciou à luta armada em 2011, depois de mais de 40 anos de atos de violência em nome da independência do País Basco e de Navarra.A ETA, organização considerada "terrorista" pela União Europeia, recusava até agora o seu desarmamento e a sua dissolução, pedidas por Madrid e Paris, exigindo o início de negociações para libertar os seus membros presos (cerca de 360, dos quais 75 em França).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





28.6%

28.6% 71.4% Muito satisfeito