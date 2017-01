EUA acusam grupo Fiat Chrysler de manipular emissões

Fiat Chrysler não quis comentar estas acusações.



Já está quinta-feira, o s títulos da Fiat Chrysler foram suspensos na bolsa de Milão quando desciam mais de 16%, após informações na imprensa sobre uma acusação de manipulação de emissões em veículos a 'diesel' nos Estados Unidos.



Na bolsa de Nova Iorque, os títulos da Fiat Chrysler registavam uma descida de 9,8% pouco depois das 15h30 (hora de Lisboa).









A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) acusou esta quinta-feira o grupo Fiat Chrysler de usar um software que permitiu falsificar as emissões em mais de 100 000 carros vendidos desde 2014."O software escondido leva que as emissões de óxido de nitrogénio dos veículos aumente. Estas alegações atingem aproximadamente 104 mil veículos", revela o comunicado da agência ambiental norte-americana."Não revelar a existência de um software que afeta as emissões no motor do veículo é uma séria violação da lei, que pode resultar em poluição nociva no ar que respiramos", continua o comunicado.