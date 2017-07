Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte de imigrantes no Texas revela a brutalidade do tráfico de pessoas

EUA afirmam que mortes são "absurdas" e atribuem este incidente aos "maus tratos fatais" do tráfico de seres humanos.

Por Lusa | 17:47

A morte de vários imigrantes clandestinos encontrados no domingo no interior de um camião sem ventilação no Texas, nos Estados Unidos, revela a "brutalidade" dos traficantes de pessoas, afirmou esta segunda-feira o secretário da Segurança Interna, John Kelly.



Segundo o mais recente balanço do caso, fornecido esta segunda-feira pelas autoridades, o número de vítimas mortais aumentou para 10, com a morte de um homem que estava internado num hospital da cidade texana de San Antonio. O último balanço dava conta de nove mortos.



Os imigrantes foram encontrados no domingo no interior de um camião de carga sem ar condicionado que estava estacionado e exposto a altas temperaturas num parque de estacionamento de um supermercado de San Antonio, a duas horas da fronteira com o México.



Estas mortes são "absurdas", referiu o secretário da Segurança Interna dos Estados Unidos, John Kelly, atribuindo este incidente aos "maus tratos fatais" do tráfico de seres humanos.



"Esta tragédia mostra bem a brutalidade do tráfico. Os traficantes não têm qualquer respeito pela vida humana e procuram unicamente o lucro financeiro", acrescentou.



A par das vítimas mortais, que perderam a vida aparentemente por asfixia ou insolação, cerca de 30 imigrantes foram hospitalizados, dos quais vários estão em estado crítico. No interior do camião também estavam menores.



De acordo com os bombeiros locais, a temperatura no interior do camião terá atingido os 65 graus celsius.



"O Departamento de Segurança Interna e os seus aliados nos Estados Unidos, no México e na América Central vão perseguir os traficantes, levá-los à justiça e vão desmantelar as suas redes", assegurou John Kelly, que já se deslocou duas vezes ao território mexicano para discutir questões relacionadas com a imigração.



O presumível condutor do camião foi identificado como James Matthew Bradley Jr, um cidadão norte-americano oriundo da Florida de 60 anos.



O alegado condutor foi detido no domingo e está sob custódia policial.



Segundo os procuradores federais, citados pela agência noticiosa americana Associated Press, James Matthew Bradley Jr será este segunda-feira presente a um juiz num tribunal federal.