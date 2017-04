EUA ameaçam “ação unilateral” na Síria

O que achou desta notícia?







Os Estados Unidos ameaçaram ontem com uma ação unilateral na Síria, na sequência da morte de dezenas de civis num ataque químico governamental contra a localidade de Khan Sheikhoun. A ameaça marca uma mudança significativa na posição dos EUA, que reforça a pressão sobre Assad e coloca Washington em rota direta de colisão com a Rússia, a qual saiu em defesa do regime de Damasco e responsabilizou os rebeldes pelo ataque."Quando as Nações Unidas falham no seu dever de agir coletivamente, existem alturas em que um país se vê obrigado a agir por si próprio", disse a embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, no que foi interpretado como uma ameaça de ação unilateral no caso de a ONU, mais uma vez, se mostrar incapaz de adotar uma posição conjunta, como parecia inevitável depois de a Rússia ameaçar vetar qualquer resolução condenatória do regime sírio.A comunidade internacional responsabilizou o governo de Assad pelo ataque de terça-feira, que terá feito pelo menos 72 mortos, 20 dos quais crianças, numa atrocidade descrita pelo presidente norte-americano Donald Trump como "uma afronta à Humanidade" que "ultrapassa todas as linhas vermelhas". A Rússia alega, por seu lado, que o gás tóxico foi libertado quando a aviação síria atingiu um arsenal rebelde onde estavam a ser construídas armas químicas.