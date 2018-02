Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA batem recorde de bombas lançadas sobre os Talibã

Bombardeiro B-52 atingiu vários pontos estratégicos de treino do grupo islâmico.

12:39

Os Estados Unidos da América estabeleceram um novo recorde no lançamento de bombas inteligentes através de um único bombardeamento aéreo sobre o grupo Talibã, no Afeganistão.



De acordo com a imprensa norte-americana, um avião bombardeiro B-52 atirou 24 munições sobre as posições de luta dos Talibã, um grupo fundamentalista islâmico.



As operações, que fazem parte de uma ação de campanha das forças militares norte-americanas, realizaram-se perto das fronteiras com a China e com o Tajiquistão. As bombas atingiram as instalações de treino e outros locais estratégicos onde o grupo costumava planear atos terroristas.



Este ataque ocorre depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter aumentado o raio de ação contra os Talibã, depois de uma bomba ter explodido dentro de uma ambulância, matando pelo menos 95 pessoas, em Cabul.