EUA colocam China na lista negra do tráfico humano

Pequim "não tomou medidas sérias" para solucionar a questão, declarou o secretário de Estado norte-americanos, Rex Tillerson."Os consumidores norte-americanos devem reconhecer que poderão ter uma ligação indesejada com o trabalho forçado" através dos produtos que compram, acrescentou o secretário de Estado.Os países que estão situados no nível três desta lista sobre o tráfico de pessoas, o mais baixo da tabela, podem ser objeto de sanções que vão desde a restrição na assistência norte-americana ao término de trocas culturais ou educativas com os Estados Unidos.Estas medidas punitivas são deixadas ao critério de apreciação da Casa Branca.A República Democrática do Congo (RDCongo), a República do Congo e o Mali estão igualmente nesta lista, nomeadamente pela sua permissividade tolerância às crianças-soldados.O Haiti, que havia descido no ano anterior, subiu para o nível dois graças "aos esforços significativos" na luta contra o tráfico de seres humanos, mas continua "sob vigilância".