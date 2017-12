EUA cortam orçamento da ONU após polémica sobre Jerusalém

Corte surge depois da maioria dos países das Nações Unidas ter criticado decisão de Donald Trump.

Os EUA vão reduzir a sua participação no orçamento da Organização das Nações Unidas (ONU) em 285 milhões de dólares (cerca de 240 milhões de euros).A decisão surge dias depois da maioria das Nações Unidas ter votado contra o anúncio norte-americano referente a Jerusalém: Donald Trump disse que iria mudar a embaixada em Israel de Telavive para aquela cidade, reconhecendo Jerusalém como capital israelita e causando uma onda de indignação e polémica.A informação foi confirmada pela representação daquele país nas Nações Unidas, que justifica a decisão com o "excesso de gastos" da ONU."Não vamos deixar que se tome partido da generosidade do povo americano", é dito pela embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley.Recorde-se que os EUA são dos que mais contribuem para o orçamento da ONU, assegurando mais de 20% do orçamento total da organização.