Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA criticam candidatura de Rep. Dem. Congo a Conselho Direitos Humanos ONU

Haley defendeu que o conselho apenas pode ser útil se os seus membros estiverem comprometidos com os direitos humanos.

Por Lusa | 22:39

Os EUA criticaram esta quarta-feira a candidatura da República Democrática do Congo ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e os países africanos por a apoiarem.



A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, aproveitou um debate sobre África para fazer esta crítica, ao sublinhar que a presença de um país como aquele não apenas debilitaria o Conselho em causa, como também alimentaria o conflito que se desenrola no seu solo.



Haley defendeu que o conselho apenas pode ser útil se os seus membros estiverem comprometidos com os direitos humanos e sublinhou que pertence aos grupos regionais, neste caso aos países africanos, apresentar candidatos "credíveis".