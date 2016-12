EUA deportaram quase meio milhão de imigrantes indocumentados em 2016

O perfil dos que entram clandestinamente é designado de "unidade familiar", ou seja, pais e/ou mães que entram no país com os filhos. A maioria é proveniente de El Salvador, Guatemala e Honduras.



Os dados hoje divulgados incluem as 46.191 pessoas detidas em outubro e 47.214 em novembro, meses que registaram um aumento das entradas clandestinas nos Estados Unidos, próximo do recorde atingido em 2014.O perfil dos que entram clandestinamente é designado de "unidade familiar", ou seja, pais e/ou mães que entram no país com os filhos. A maioria é proveniente de El Salvador, Guatemala e Honduras.Segundo o Departamento, as entradas de mexianos continuaram a diminuir e as de cidadãos de países da Amércia Central aumentaram.

Os Estados Unidos deportaram 450.954 imigrantes sem documentos no ano fiscal de 2016, cerca de 2,5% menos do que em 2015, segundo estatísticas divulgadas esta sexta-feira pelo Departamento de Segurança Interna.O número inclui expulsões (344.354) e regressos voluntários (106.600).Apesar do decréscimo nas deportações, que em 2015 foram 462.463, o número de detenções de imigrantes indocumentados aumentou, situando-se nos 530.250, mais 30,41% que no ano anterior, o que significa que mais pessoas estão a tentar cruzar as fronteiras norte-americanas.