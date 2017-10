EUA dizem que mataram "dezenas" de extremistas no Iémen

País foi usado, durante anos para campo de recrutamento e treino do Daesh.

Os Estados Unidos asseguraram que mataram na segunda-feira "dezenas" de extremistas do Daesh em dois ataques nos campos de treino desta organização no Iémen.



O Comando Central, encarregado das operações militares no Médio Oriente, indicou através de um comunicado que ambos os ataques aconteceram na província de Al Baida, no sudoeste do país, sem precisar como, onde os bombardeamentos com 'drones' são habituais.



Nesses campos, os extremistas foram treinados para o uso de mísseis, granadas e outras armas de guerra, segundo a nota.



"O Daesh utilizou as zonas não governadas do Iémen para recrutar, preparar, dirigir, instigar ataques contra os Estados Unidos e os seus aliados em todo o mundo. Durante anos, o Iémen foi um centro de recrutamento, treino e passagem de terroristas", acrescenta.



Os Estados Unidos realizam há anos operações com 'drones' no Iémen contra o 'braço' local da Al-Qaida, uma estratégia a que se juntou no início de 2016 a Arábia Saudita, também com aviões não tripulados.