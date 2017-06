EUA e China reunem com programa armamentista da Coreia do Norte como prioridade

Este primeiro encontro vai contar, do lado dos EUA, com os secretários de Estado, Rex Tillerson, e da Defesa, James Mattis, e, do lado chinês, com o conselheiro de Estado Yang Jiechi e o chefe do Chefe de Estado-Maior do Exército, general Fang Fenghui.

O desenvolvimento armamentista da Coreia do Norte vai ser a prioridade do primeiro diálogo de segurança e diplomacia entre os EUA e a China, que se realiza em Washington na quarta-feira, informou esta segunda-feira o Departamento de Estado.A reunião é o primeiro resultado do acordo alcançado em abril entre os presidentes norte-americano e chinês, para intensificar a cooperação de alto nível entre ambos países.Em teleconferência, a encarregada em funções do Departamento de Estado para os Assuntos da Ásia-Pacífico, Susan Thornton, afirmou que "a Coreia do Norte vai ser uma prioridade nas conversações, com o objetivo de avançar na cooperação com a China para uma resolução pacífica da ameaça nuclear e de mísseis".