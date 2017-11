Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA e Rússia juntas para derrotar o Daesh

Donald Trump e Vladimir Putin querem uma solução pacífica.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente dos EUA e o homólogo russo mantiveram ontem encontros à margem da cimeira da APEC, no Vietname, e concordaram que o conflito na Síria não tem solução militar. "Chegámos a acordo muito depressa", afirmou Donald Trump, acrescentando que o acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, "vai salvar muitas vidas".



O acordo prevê uma solução negociada para a paz e que a soberania da Síria seja respeitada, assim como a sua integridade territorial e independência. Apesar de vago, o acordo indicia que a deposição do presidente Bashar al-Assad deixou de ser uma condição dos EUA para resolver o conflito.



Trump disse ainda que Putin lhe assegurou não ter tido qualquer envolvimento nas eleições dos EUA de 2016 e frisou: "Penso que ele se sente muito insultado com isso". Recorde-se que Paul Manafort, ex-conselheiro de campanha de Trump, é um dos indiciados na investigação à ingerência russa.