EUA e Rússia querem investigação ao ataque químico

Lavrov garantiu que os russos querem que a Organização para a Proibição de Armas Químicas inicie "imediatamente" uma investigação no terreno.Recordou também que a Síria já autorizou a entrada de peritos internacionais no seu território para que examinem tanto o lugar do ataque (Khan Sheikhu), como o aeródromo de onde supostamente partiram os aviões, que foi depois bombardeado pelos EUA.Sobre este ponto, Tillerson avançou que, para Washington, o regime de Bashar al-Assad planificou e perpetrou o ataque químico que provocou pelo menos 87 mortos, em 4 de abril.Assegurou, por outro lado, que este ataque "foi apenas um de vários casos relacionados com o uso de armas químicas por parte do regime de Bashar al-Assad", quantificando-os em "50".Sobre o futuro do Presidente sírio, reconheceu que o tema foi tratado e insistiu que "o reinado da família de Bashar al-Assad está a chegar ao fim" e que a comunidade internacional nuca vai aceitar que o líder sírio assuma algum papel no futuro do país.Ao mesmo tempo, sublinhou que os EUA consideram "muito importante que a saída de Bashar al-Assad ocorra de maneira estruturada e organizada, para que todos os grupos (étnicos sírios) estejam representados na mesa das negociações".Insistiu que a Federação Russa, como "o aliado mais próximo" do regime de Damasco, deve fazer compreender a Bashar al-Assad essa realidade irrefutável, ao mesmo tempo que disse que as duas partes concordam na necessidade de uma Síria "unida e estável".Em resposta, Lavrov recordou o que aconteceu quando os EUA promoveram o derrube dos líderes da antiga Jugoslávia, Líbia e Iraque, sublinhando que a queda de Bashar al-Assad apenas beneficiaria os 'jihadistas' do autodenominado grupo Estado Islâmico.Por seu turno, Lavrov revelou que Putin garantiu hoje a Tillerson, na reunião trilateral no Kremlin, a sua disposição para renovar a cooperação militar na Síria, sempre que os EUA confirmem que o objetivo é a luta contra os grupos terroristas.A Federação Russa suspendeu o acordo bilateral com os EUA para evitar incidentes aéreos sobre a Síria, depois de os norte-americanos terem bombardeado o aeroporto, em 07 de abril.Entretanto, Tillerson admitiu que as relações entre os dois Estados estão num "nível muito baixo", o que não deve ser possível entre as duas grandes potências nucleares."Temos de colocar um fim à permanente degradação das nossas relações", disse Tillerson, adiantando que vão ser criados grupos de trabalho para normalizar as relações entre Moscovo e Washington.Lavrov e Tillerson, que não abordaram o tema das sanções ocidentais contra a Federação Russa, concordaram que a prioridade comum é a luta antiterrorista e o combate ao grupo Estado Islâmico.O encontro entre Putin, Lavrov e Tillerson não estava previsto no programa da primeira visita oficial do responsável norte-americano à Rússia.Quando Donald Trump anunciou a escolha de Rex Tillerson, então presidente do Conselho de Administração do gigante petrolífero ExxonMobil, para liderar a diplomacia dos Estados Unidos, um dos aspetos mais focados na altura foram os laços estreitos que o empresário mantinha com a Federação russa e com o próprio Putin.