EUA e União Europeia pressionam Maduro

Washington anuncia sanções e Bruxelas pede suspensão de eleições para Assembleia Constituinte.

Por Marco Fonseca Pereira | 08:41

Um homem morreu ontem na Venezuela, no primeiro dia de uma greve geral de 48 horas, depois da comunidade internacional ter apertado o cerco ao presidente Nicolás Maduro, com os EUA a anunciarem sanções a figuras do regime e a UE e a Organização dos Estados Americanos (OEA) a apelarem à suspensão das eleições de domingo para a Assembleia Constituinte.



Rafael Antonio Vergara, de 30 anos, foi atingido a tiro durante confrontos com a Guarda Nacional Bolivariana no estado de Mérida. Já em Caracas, onde vários grupos barricaram estradas, os confrontos com a polícia fizeram pelo menos três feridos e vários detidos.



Os EUA anunciaram sanções contra 13 atuais e antigos funcionários do governo, do exército e da petrolífera estatal PDVSA, e ameaçaram o país com novas sanções económicas caso Maduro avance com a formação da Assembleia Constituinte.



Também a chefe de diplomacia da UE, Federica Mogherini, exigiu a Caracas "medidas urgentes" antes de domingo, apelando à suspensão das eleições, exigência secundada por 13 países da OEA, incluindo o Brasil, a Argentina e o México.



Leopoldo López, opositor em prisão domiciliária, publicou ontem um vídeo a apelar ao povo para continuar a lutar pela democracia nas rua, que ontem estavam desertas devido à greve.