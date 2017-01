EUA emitem moeda com mulher negra

Aquela entidade adiantou que o objetivo das moedas é "refletir a diversidade étnica e cultural dos Estados Unidos".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Casa da Moeda dos EUA vai assinalar o seu 225.º aniversário com a emissão de uma moeda de ouro de 100 dólares onde a Liberdade vai ser simbolizada por uma mulher negra.A moeda de ouro mostra a cabeça da mulher de perfil, com uma coroa de estrelas em uma das faces e uma águia a voar na outra e vai ser lançada a 6 de abril.A Casa da Moeda adiantou que esta é a primeira de uma série de moedas, de ouro com 24 quilates, em que a Liberdade vai ser representada em desenhos com norte-americanos de ascendência asiática, hispânica e dos originais índios.