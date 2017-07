Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“EUA estão ao alcance dos nossos mísseis”, diz Kim Jong-un

Líder norte-coreano vangloria-se após segundo teste bem-sucedido de um míssil intercontinental.

Por Ricardo Ramos | 11:00

O líder norte-coreano Kim Jong-un disse este sábado que o teste bem-sucedido de um míssil balístico intercontinental, na sexta-feira, prova que a Coreia do Norte tem capacidade para atingir "todo o território dos EUA", num claro desafio a Washington e à comunidade internacional.



"O mais recente teste confirmou a fiabilidade do nosso sistema de mísseis intercontinentais, mostrando que podemos realizar um lançamento de surpresa a partir de qualquer região, a qualquer hora e a qualquer altura, e provando claramente que todo o território continental dos Estados Unidos está ao alcance dos nossos mísseis", afirmou Kim Jong-un, citado pela emissora estatal KCNA.



O líder norte-coreano supervisionou pessoalmente o teste do míssil Hwasong-14, que foi lançado a partir da província de Jagang, no norte do país, e atingiu uma altitude de 3724 quilómetros, despenhando-se no Mar do Japão após percorrer uma distância de 998 quilómetros em 47 minutos. Este foi o segundo teste bem-sucedido de um míssil Hwasong-14 em menos de um mês.



Peritos internacionais acreditam que se o míssil for lançado numa trajetória regular, mais baixa, terá um alcance de cerca de 10 400 quilómetros, o que permitirá atingir a maior parte do território norte-americano, incluindo cidades como Denver e Chicago. Inclusive, se for lançado da região de Rason, no noroeste do país, terá mesmo capacidade para atingir a cidade de Nova Iorque, segundo indicam os cálculos dos peritos.



Em comunicado, o presidente Donald Trump garantiu ontem que os EUA "farão tudo ao seu alcance para proteger a segurança do território americano e dos seus aliados na região", enquanto o secretário de Estado Rex Tillerson exortou a China e a Rússia a aumentarem a pressão sobre o regime de Pyongyang.