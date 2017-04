EUA estão prontos para agir sozinhos contra a Coreia do Norte

Trump "indicou ao presidente Xi que era favorável a qualquer ideia que (...) a China possa ter sobre outras ações que possam ser feitas" contra Pyongyang, que disparou na quarta-feira um míssil balístico no Mar do Japão, prosseguiu.



Desde há várias semanas que Washington exorta Pequim a pressionar o seu turbulento vizinho e aliado.



Em entrevista publicada no domingo pelo Financial Times, Trump já tinha dado a entender a ameaça de uma intervenção militar unilateral, declarando-se pronto a "regular" sozinho o problema norte-coreano se a China hesitasse demasiado.



O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, preveniu esta sexta-feira que os EUA estavam prontos para "agir sozinhos", se for preciso, contra a Coreia do Norte, no dia seguinte a um ataque norte-americano inédito contra o regime sírio."Estamos (...) prontos a agir sozinhos, se a China não for capaz de se coordenar connosco" para contrariar as ambições da Coreia do Norte, declarou Tillerson, em Mar-a-Lago, no Estado da Florida, onde Donald Trump recebeu o Presidente chinês, Xi Jinping.Trump saudou hoje "os progressos espetaculares" das relações sino-norte-americanas, no segundo dia das suas conversações com Xi Jinping, no coração das quais a Coreia do Norte tem um lugar de destaque.