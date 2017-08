Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA expressam "profunda preocupação" após prisão de líderes da oposição na Venezuela

Supremo Tribunal acusou os dois opositores de terem tentado fugir e não terem respeitado as suas "condições de detenção" no domicílio.

Por Lusa | 16:49

Os Estados Unidos expressaram esta terça-feira "profunda preocupação" após o encarceramento de dois líderes da oposição na Venezuela, considerada uma "nova prova de autoritarismo do regime" do Presidente Nicolás Maduro.



O encarceramento de Leopoldo Lopez, fundador do partido de direita Vontade Popular, e do presidente da câmara de Caracas, Antonio Ledezma, que se encontravam em prisão domiciliária depois de terem já estado detidos, é "mais um passo na direção errada para a Venezuela", declarou um alto responsável do departamento de Estado norte-americano, Francisco Palmieri, na rede social Twitter.



O Supremo Tribunal acusou os dois opositores de terem tentado fugir e não terem respeitado as suas "condições de detenção" no domicílio, que lhes proibiam qualquer "proselitismo político".



Ambos tinham apelado para a não-participação dos venezuelanos, no passado domingo, na eleição de uma Assembleia Constituinte todo-poderosa, um escrutínio marcado por incidentes violentos que fizeram dez mortos.



Na segunda-feira, Washington já tinha chamado "ditador" a Nicolás Maduro, impondo-lhe sanções pessoais no dia a seguir às eleições consideradas "ilegítimas" desta Assembleia Constituinte nas mãos do regime. Entre essas sanções, inclui-se o "congelamento de todos os bens" que o Presidente venezuelano possui nos Estados Unidos.



O Governo norte-americano sublinhou que Maduro é só o quarto chefe de Estado estrangeiro em exercício a ser assim sancionado por Washington, depois do sírio Bashar al-Assad, do norte-coreano Kim Jong-Un e do zimbabueano Robert Mugabe.