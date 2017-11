Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA, França, Reino Unido e Alemanha exigem fim de armas químicas na Síria

Chefes pediram ainda uma resposta firme para que os responsáveis sejam levados à justiça.

Por Lusa | 17:23

Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha exigiram esta quarta-feira o fim imediato do uso de armas químicas na Síria e pediram uma resposta firme para que os responsáveis sejam levados à justiça.



Num comunicado conjunto, Rex Tillerson, Jean-Yves Le Drian, Boris Johnson e Sigmar Gabriel referiram-se ao relatório de outubro da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ), segundo o qual o executivo de Damasco foi responsável pelo ataque químico de abril passado na localidade de Jan Shijun.



"Condenamos este ato odioso e exigimos que o regime sírio cesse imediatamente todo o uso de armas químicas e que declare, de uma vez por todas, à OPAQ todas as armas químicas que possui", referiram os ministros dos quatro países, que criticaram o recurso a este tipo de armamento, independentemente da sua autoria.



Os governantes consideraram "essencial que a comunidade internacional continue a investigar" a utilização de armas químicas e pediram ao Conselho de Segurança da ONU que mantenha a sua capacidade de investigação.



Tillerson, Le Drian, Johnson e Gabriel reclamaram que o Conselho atue em função das conclusões deste relatório para enviar "um sinal inequívoco de que os responsáveis deverão prestar contas" dos seus atos e para que as vítimas obtenham justiça.



Uma resposta internacional firme, acrescentaram, é essencial para evitar que este tipo de prática se repita.



Para os quatro ministros dos Negócios Estrangeiros, o Conselho de Segurança e os seus membros "têm a responsabilidade comum de defender o regime internacional de não proliferação e respeitar os seus compromissos anteriores".