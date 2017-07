EUA instam Rússia a dar primeiro passo para desanuviar situação na Ucrânia

Rex Tillerson acrescentou que as sanções contra o estado russo irão continuar "enquanto Moscovo não mudar" de atitude.

Por Lusa | 09.07.17

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, apelou este domingo à Rússia para "dar o primeiro passo" a favor do desanuviamento no leste da Ucrânia, afetado por três anos de um conflito mortífero.O responsável acrescentou que as sanções contra a Rússia irão continuar "enquanto Moscovo não mudar" de atitude.O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tinha dito este domingo que as sanções não seriam aligeiradas enquanto "os problemas da Ucrânia e da Síria" não fossem resolvidos."É necessário que a Rússia dê o primeiro passo a favor de um desanuviamento no leste da Ucrânia, nomeadamente quanto a um cessar-fogo e à retirada de material militar", disse Tillerson no âmbito da sua primeira visita oficial a Kiev.E acrescentou, após um encontro com o Presidente ucraniano Petro Poroshenko: "Exortamos a Rússia a honrar os seus compromissos assumidos no quadro dos acordos (de paz) de Minsk e a usar a sua influência junto dos separatistas".Mais de 10.000 pessoas, civis e militares dos dois lados, morreram no leste da Ucrânia desde o início de um conflito entre forças de Kiev e separatistas pró-russos, em 2014.Kiev e os países ocidentais acusam Moscovo de apoiar os rebeldes militar e financeiramente, algo que a Rússia sempre negou.Um acordo de paz assinado em Minsk em fevereiro de 2015 permitiu uma redução significativa da violência, mas o acordo é violado com regularidade e os dois lados acusam-se mutuamente.A visita de Tillerson à Ucrânia acontece na mesma altura que também o secretário-geral da ONU, António Guterres, visita o país, onde este domingo apelou aos beligerantes para respeitarem o último cessar-fogo, instaurado a 24 de junho.No regresso aos Estados Unidos, depois de participar na Alemanha numa reunião dos 20 países mais ricos, Donald Trump escreveu na rede social Twitter: "nada será feito até que as questões da Ucrânia e da Síria sejam resolvidas".O Presidente também esclareceu que as sanções do ocidente à Rússia não foram discutidas.