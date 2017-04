EUA lançam sobre túneis do Daesh maior bomba não-nuclear da história

Esta é a primeira vez que este tipo de bomba foi usado num combate. A GBU-43 foi lançada a partir de aviões MC-130, de acordo com Adam Stump, porta-voz do Pentágono, citado pela Reuters.



O que achou desta notícia?







63.5% Muito insatisfeito

63.5% 3.8%

3.8% 1.9%

1.9% 7.7%

7.7% 23.1% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







63.5% Muito insatisfeito

63.5% 3.8%

3.8% 1.9%

1.9% 7.7%

7.7% 23.1% Muito satisfeito pub

Os Estados Unidos da América lançaram esta quinta-feira no Afeganistão a maior bomba não-nuclear da história.A bomba GBU-43, conhecida como a "mãe de todas as bombas", atingiu uma zona onde estão grutas ocupadas por terroristas do Daesh.Em atualização