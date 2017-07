Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA limpam zona em Nova Iorque contaminada por radioatividade desde II Guerra Mundial

Agência de Proteção do Ambiente informou que a tarefa está avaliada em 33,4 milhões de euros e que deve demorar anos a terminar.

Por Lusa | 01:29

O Governo dos EUA anunciou na quinta-feira planos para limpar um local na cidade de Nova Iorque onde foi processado material radioativo para desenvolver a bomba atómica.



A Agência de Proteção do Ambiente (EPA, na sigla em inglês) informou que a tarefa, avaliada em 39 milhões de dólares (33,4 milhões de euros) e que deve demorar anos a terminar, vai forçar a retirar empresas que operam num bloco em Queens, onde edifícios, solo e esgotos foram contaminados com material radioativo. No local existem medidas de proteção desde 2012.



A fonte destes resíduos foi a empresa química Wolff-Alport, que operou na Irving Avenue, no bairro de Ridgewood, entre 1920 e 1954, segundo Elias Rodriguez, o porta-voz da EPA em Nova Iorque.



A empresa processava material radioativo para o governo federal, como parte de um programa que começou com o secreto Manhattan Project, que levou ao teste da primeira arma nuclear, durante a II Guerra Mundial, no deserto do Novo México.