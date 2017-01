Mais de meio milhão na 'Marcha das Mulheres' de Los Angeles

Mais de meio milhão de pessoas, segundo a polícia, e 750.000, segundo os organizadores, manifestaram-se este sábado em Los Angeles pelos direitos cívicos e contra o novo Presidente norte-americano, Donald Trump, investido no cargo há um dia.

A 'Marcha das Mulheres' em Los Angeles ultrapassou a afluência da realizada em 2006 por causa da imigração, que reuniu 500.000 pessoas, disse o porta-voz da polícia Andrew Neiman, afirmando tratar-se da maior concentração a que assistiu na cidade nos últimos 30 anos.

"É uma onda de humanidade muito bela. É magnífica", disse o polícia, citado pela AFP.



Durante o protesto, um avião puxando uma faixa onde se lia "Parabéns, Presidente Trump" sobrevoou a cidade californiana.



Em Nova Iorque, os organizadores avançaram um número semelhante, mais de 500.000 pessoas, bem como em Washington.





Em Chicago, os organizadores estimaram que foram cerca de 250.000 as pessoas que percorreram as ruas da cidade no âmbito deste protesto anti-Trump.