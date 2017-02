EUA modificam sanções à Rússia para venda de produtos informáticos

O que achou desta notícia?







O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos modificou esta quinta-feira as sanções para vender produtos informáticos à Rússia, entre as quais se incluem certas isenções para o Serviço Federal de Segurança da Rússia (antigo KGB).O anúncio do Departamento do Tesouro provocou especulações de que a medida seja o princípio de um progressivo alívio das sanções económicas à Rússia, recusada pelo próprio Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já afirmou não "suavizou nada".A proibição foi estabelecida em dezembro durante a ronda de sanções aprovadas pelo ex-Presidente Barack Obama, em resposta aos alegados ataques informáticos feito por Moscovo ao partido democrata (que apoiava Hillary Clinton) durante a campanha eleitoral norte-americana para favorecer a vitória de Donald Trump.