Furacões levam à perda de 33 mil postos de trabalho na América

Apesar das perdas, a taxa de desemprego recuou no País para 4,2%.

Por Lusa | 14:06

Os Estados Unidos perderam 33 mil empregos em setembro devido aos furacões que atingiram vários estados do sul, o que não impediu a taxa de desemprego de recuar para 4,2%, anunciou esta sexta-feira o Departamento do Trabalho.



Segundo os números divulgados esta sexta-feira, a destruição de emprego, que aconteceu pela primeira vez em sete anos, deve-se ao impacto dos furacões Harvey e Irma no Texas e na Florida.



A taxa de desemprego recuou, no entanto, de 4,4% para 4,2%, o nível mais baixo desde fevereiro de 2001.



Os números surpreenderam os analistas, que esperavam que fossem criados cerca de 75 mil empregos e que a taxa de desemprego se mantivesse em 4,4%.



O recuo no emprego afetou, sobretudo, o sector da restauração, que perdeu 105 mil postos de trabalho, um sinal dos danos causados no turismo da Florida.



Em agosto, a criação de emprego tinha ficado em 169 mil (número revisto em alta).



"Uma forte degradação do emprego no sector da restauração e um fraco crescimento da contratação noutros sectores refletem provavelmente o impacto dos furacões Irma e Harvey", apontou o relatório.



Este impacto não teve o mesmo efeito na taxa de desemprego, dado que apesar de 1,5 milhões de pessoas não terem podido trabalhar por causa de catástrofes climáticas, estavam registadas como tendo emprego, explicou em especialista em estatísticas.



Nos últimos 20 anos, quando começaram a ser feitas estas estatísticas, nunca houve tantos trabalhadores afetados por um acontecimento relacionado com o clima, refere o Departamento do Trabalho em comunicado.



Os números ainda não refletem o impacto do furacão Maria no território de Porto Rico no passado dia 20 de setembro.



A Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, referiu recentemente que a atividade económica iria refletir a curto prazo os efeitos negativos dos furacões, mas considerou que a economia não deveria ser afetada a médio prazo.