EUA podem causar "escalada inaceitável" de tensão com Coreia do Norte

Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os esforços diplomáticos realizados em relação à Coreia do Norte tinham sempre fracassado.

Por Lusa | 20:50

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, advertiu esta segunda-feira o seu homólogo norte-americano, Rex Tillerson, de que Washington está a arriscar-se a provocar "uma escalada inaceitável" da tensão com a Coreia do Norte.



Numa conversa telefónica com o secretário de Estado norte-americano, Lavrov considerou "inaceitável uma escalada da tensão na península coreana, à qual estão a levar os preparativos militares norte-americanos na região", segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.



Lavrov instou a uma resolução das divergências "exclusivamente por meios diplomáticos".



No sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os esforços diplomáticos realizados em relação à Coreia do Norte tinham sempre fracassado.



"Lamento, mas só uma coisa funcionará", acrescentou, sem precisar qual.



Há uma semana, Trump indicou, numa mensagem na rede social Twitter, ter dito a Rex Tillerson que "estava a perder o seu tempo a negociar", depois de o chefe da diplomacia norte-americana ter confirmado a existência de contactos entre Washington e Pyongyang.



Os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram em setembro exercícios militares perto da fronteira fortemente armada da Coreia do Norte.



A China propôs um plano, apoiado pela Rússia, que previa a suspensão do programa de armamento nuclear do regime norte-coreano em troca do fim das manobras militares norte-americanas na região.



Em setembro, na Assembleia-Geral da ONU, Trump ameaçou "destruir totalmente" a Coreia do Norte no caso de Kim Jong-Un atacar território dos Estados Unidos.