EUA ponderam ação militar na Síria devido a ataque químico

"Quando as Nações Unidas falham no seu dever de agir coletivamente, existem alturas em que um país se vê obrigado a agir por si próprio", disse Nikki Haley.O Presidente dos Estados Unidos afirmou na quarta-feira que o presumível ataque químico de quarta-feira na Síria "ultrapassou numerosas linhas", numa alusão à "linha vermelha" fixada pelo seu antecessor Barack Obama em caso de utilização de armas químicas.O Pentágono apresentou hoje opções para uma ação militar contra a Síria, anunciou um responsável americano que solicitou o anonimato.Segundo este responsável, citado pela agência France Presse, nenhuma decisão foi ainda tomada e as opções correspondem a um pedido da Casa Branca nesse sentido, nomeadamente a avaliação de impedir a Força Aérea síria de voar.A iniciativa surge na sequência do ataque com armas químicas perpetrado terça-feira na cidade síria de Khan Sheikhoun, que provocou a morte de 86 civis, incluindo 30 crianças e 160 feridos, segundo a organização não governamental Observatório Sírio de Direitos Humanos.A cidade é controlada por rebeldes e jihadistas, na província de Idleb (noroeste) e a responsabilidade do ataque é atribuída pelo Ocidente ao regime do Presidente Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irão.