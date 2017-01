EUA recuam nas restrições à imigração

O decreto norte-americano sobre a "proteção da nação contra a entrada de terroristas estrangeiros nos EUA", que entrou em vigor na sexta-feira, proibia durante 90 dias a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países considerados de risco por Washington: o Iraque, o Irão, o Iémen, a Líbia, o Sudão e a Somália.





Um alto responsável do governo de Donald Trump anunciou, este domingo, uma importante alteração à ordem dada pelo Presidente dos EUA no que diz respeito à imigração.Segundo avança o New York Times, os imigrantes que já possuam vistos de residência norte-americanos, mesmo que sejam originários dos sete países "banidos" por Trump, vão poder entrar novamente no país. Tal deixou de ser possível este sábado, facto que gerou diversos protestos à porta de aeroportos como JFK, em Nova Iorque.No entanto, a confusão poderá não estar totalmente ultrapassada, visto que o chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, garantiu que os agentes responsáveis pelas entradas na fronteira têm "autoridade discricionária" para deter e questionar todos os viajantes estrangeiros que lhes pareçam suspeitos.