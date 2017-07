EUA saúda saída de López da cadeia

Administração norte-americana rejeita prisão domiciliária.

Lusa | 08.07.17

A administração norte-americana saudou este sábado a saída do opositor na Venezuela Leopoldo López da cadeia, mas considerou inaceitável a sua colocação sob prisão domiciliária e a "continuada recusa de direitos humanos básicos"."Saudamos a libertação de Leopoldo López da prisão. No entanto, a sua reclusão em prisão domiciliária e a continuada recusa de direitos humanos básicos é inaceitável para os Estados Unidos", afirma, em comunicado, a Casa Branca.A administração norte-americana defende que tem de ser feito mais por López e por outros prisioneiros políticos na Venezuela, que se opõem ao Presidente Nicolás Maduro."Todos os venezuelanos devem poder expressar as suas crenças políticas livremente e os Estados Unidos continuam a apelar à libertação imediata de todos os presos políticos sob o regime de Maduro", afirma ainda a Casa Branca.O comunicado recorda ainda o encontro entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e a mulher de Lopez, na Sala Oval, em fevereiro passado.López, 46 anos, foi transferido este sábado para prisão domiciliária, depois de mais de três anos na prisão militar de Ramo Verde.O dirigente do partido Vontade Popular foi detido a 18 de fevereiro de 2014, acusado de incitamento à violência durante uma ação antigovernamental, em que morreram três pessoas, e que deu lugar a uma onda de manifestações que causou 43 vítimas mortais, de acordo com o balanço oficial.Leopoldo López foi condenado a quase 14 anos de prisão.O Supremo Tribunal venezuelano informou que a transferência de López para prisão domiciliária se deveu a "problemas de saúde", mas familiares do dirigente da oposição garantiram que ele está bem e feliz por estar em casa.