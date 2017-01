Trump e Netanyahu discutiram "ameaças que o Irão coloca"

O novo Presidente norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, debateram "as ameaças que o Irão coloca" e concordaram que a paz israelo-palestiniana só pode ser "negociada diretamente", anunciou este domingo a Casa Branca.

Os dois governantes falaram hoje à noite por telefone e "acordaram continuar a trocar pontos de vista sobre uma série de questões regionais, incluindo sobre como lidar com as ameaças que o Irão coloca", indicou a Casa Branca, dando o primeiro indício de endurecimento da política do novo Governo dos Estados Unidos em relação a Teerão.

Segundo a mesma fonte, não foi abordada a sugestão de Trump de transferir a embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém, uma jogada que quebraria o consenso com a maior parte da comunidade internacional, que não reconhece Jerusalém como capital de Israel, e poderia desencadear mais violência na região.



Horas antes, a Casa Branca contrariou indicações de que uma decisão sobre essa questão estivesse iminente.



"Estamos nas fases iniciais da própria discussão desse assunto", declarou o secretário da Imprensa da presidência norte-americana, Sean Spicer, citado pela agência de notícias francesa, AFP.









Durante a conversa telefónica de hoje, Trump também sublinhou a necessidade de negociações diretas entre israelitas e palestinianos.



"O Presidente salientou que a paz entre Israel e os palestinianos só pode ser negociada diretamente pelas duas partes e que os Estados Unidos vão trabalhar estreitamente com Israel para avançar no sentido desse objetivo", disse a Casa Branca.



O Presidente palestiniano, Mahmud Abbas, advertiu que a mudança da embaixada desferiria um duro golpe sobre a esperança de paz no Médio Oriente, e a ONU e a União Europeia expressaram preocupação com tal proposta.

