EUA vão deportar ex-governador mexicano para cumprir 22 anos de prisão

Depois de libertado, Villanueva foi entregue às autoridades de migração norte-americanas com vista à sua deportação, a qual far-se-á efetiva na próxima quarta-feira.



O ex-governador do estado mexicano de Quintana Roo tem pendente uma condenação a 22 anos de prisão no México.



A família do antigo governador indicou que vai pedir às autoridades que lhe permitam cumprir a pena de privação de liberdade em casa, ou seja, ficar em prisão domiciliária, devido ao seu frágil estado de saúde.



A Procuradoria do México confirmou que os Estados Unidos vão repatriar, na próxima, quarta-feira o antigo governador Mario Villanueva para que cumpra a condenação a uma pena de 22 anos de prisão no seu país.O ex-governador de Quintana Roo, que deixou a prisão nos Estados Unidos no final do ano passado, tinha sido acusado de facilitar, durante o seu mandato, o tráfico de cocaína para o país vizinho, através de Cancun, para o cartel de Juárez que foi encabeçado por Amado Carrillo, "o senhor dos céus", até à sua morte em 1997.Villanueva, que atualmente tem 68 anos, foi detido em 2001, passou seis anos na cadeia e após a sua libertação em 2007 foi novamente preso devido a um pedido de extradição dos Estados Unidos.