Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA vão proibir norte-americanos de visitar a Coreia do Norte

Interdição surge depois da morte do estudante americano condenado por Pyongyang a trabalhos forçados.

11:37

Os EUA vão proibir os seus cidadãos de visitar a Coreia do Norte, revelaram esta sexta-feira duas agências de viagem com sede na China, depois da morte de um turista norte-americano condenado por Pyongyang a trabalhos forçados.



A agência de viagens Young Pioneer Tours, que organizou a viagem do estudante norte-americano condenado, Otto Warmbier, e a Koryo Tours detalharam que a interdição entra em vigor a partir de 27 de julho.



Esta decisão surge cinco semanas após a morte de Warmbier, repatriado em coma por Pyongyang, depois de 18 meses detido no país.



Warmbier foi condenado a quinze anos de trabalhos forçados por "crimes contra o Estado" da Coreia do Norte, após tentar roubar um cartaz de propaganda política do hotel onde estava hospedado, tendo sofrido depois graves lesões cerebrais que resultaram numa paragem cardíaca.



A origem do coma permanece um mistério.



A sua morte surge numa altura de grande tensão entre Washington e Pyongyang, em torno do programa nuclear do regime norte-coreano.



Três cidadãos norte-americanos continuam detidos no país.