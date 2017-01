Venezuela quer ter as melhores relações com Trump

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou este domingo que quer ter "as melhores relações políticas, energéticas e económicas" com os Estados Unidos, agora com nova administração, liderada por Donald Trump.

"Desejo que no decorrer dos próximos dias e meses se possa constituir, com o novo Governo, relações de comunicação e respeito entre a República Bolivariana da Venezuela, berço de libertadores, e os Estados Unidos da América", afirmou Nicolás Maduro num programa semanal que mantém na televisão pública.

Sublinhando que nas relações entre os dois países não deve haver "ingerência em assuntos internos", Maduro disse que deseja "o melhor" aos Estados Unidos e espera que as "elites políticas e económicas" possam "construir relações de respeito e de cooperação com a toda a América".



O empresário milionário Donad Trump tomou posse na sexta-feira como 45.º Presidente dos Estados Unidos da América, sucedendo a Barack Obama.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito