Euro recupera face ao dólar após acordo sobre a Grécia

O Banco Central Europeu (BCE) fixou esta sexta-feira a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1167 dólares.



O dólar também esteve pressionado por indicadores económicos divulgados nos Estados Unidos relativos ao imobiliário e a uma queda da confiança dos consumidores.O Banco Central Europeu (BCE) fixou esta sexta-feira a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1167 dólares.Divisas...........hoje...............quinta-feiraEuro/dólar....... 1,1190..................1,1147Euro/libra........0,87512................0,87353Euro/iene..........124,02.................123,61Dólar/iene.........110,84.................110,89

O euro subiu esta sexta-feira face ao dólar, após a Grécia ter chegado a acordo com os seus credores, que vão entregar-lhe uma prestação de 8.500 milhões de euros do empréstimo concedido a Atenas em 2015.Às 18h00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1190 dólares, quando na quinta-feira à mesma hora negociava a 1,1147 dólares.Segundo analistas, o euro beneficiou do acordo sobre a Grécia alcançado na quinta-feira numa reunião do Eurogrupo realizada no Luxemburgo.