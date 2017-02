Eurodeputado usa cartaz para criticar apoiante de Trump

O Parlamento Europeu reuniu-se esta quarta-feira para debater a mais recente decisão do Presidente dos EUA e Farage, que participou na campanha eleitoral de Trump e é um apoiante confesso do magnata americano, teve direito a mais de três minutos para falar sobre o tema.



Durante o discurso polémico, chegou mesmo a apelar ao "sentido democrata" dos colegas para convencê-los a "convidar o Presidente Trump a vir cá, ao Parlamento Europeu". "Precisamos de ter um diálogo aberto com o homem mais poderoso do mundo. Se rejeitarem, só provam que são os fanáticos anti-democratas que sempre achei que eram", disse.



"Tive um momento 'não quero saber das consequências'. Foi tudo frustração. Ele ia ter três minutos de discurso e ninguém podia intervir. Senti que aquilo que ele estava a dizer já era demais", explicou, em entrevista ao jornal The Guardian

Um eurodeputado britânico decidiu intervir numa sessão plenária de uma forma insólita. Enquanto Nigel Farage, político que defende a saída do Reino Unido da União Europeia, discursava em apoio à medida anti-imigração de Donald Trump, Seb Dance fartou-se do que ouvia e escreveu numa folha de papel: "Ele está a mentir-vos".Durante o discurso de Farage, era possível ver o cartaz mesmo ao lado do eurodeputado e imagens do momento acabaram por se tornar virais nas redes sociais.O eurodeputado foi abordado diversas vezes durante o discurso por outras pessoas, que pretendiam que deixasse de mostrar o cartaz, mas sem sucesso. Seb Dance continuou a passar a sua mensagem durante todo o discurso de Farage. Por isso, está a ser aplaudido por muitos britânicos e estrangeiros.