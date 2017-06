Eurodeputados propõem regulamento para aplicação de Acordo de Paris

Em Portugal, o objetivo de redução foi fixado em -17% até 2030, em relação a valores de 2005.



Os objetivos nacionais de redução das emissões foram fixados sobretudo com base no PIB 'per capita', com vista a garantir a equidade, variando entre 0% na Bulgária e -40% no Luxemburgo e na Suécia.Em Portugal, o objetivo de redução foi fixado em -17% até 2030, em relação a valores de 2005.De acordo com a proposta da Comissão Europeia, 2020 seria o ponto de partida da trajetória de redução das emissões para o período de 2021-2030.O PE defendeu que devem ser criados incentivos para que os Estados-membros reduzam as emissões logo desde o início do período, propondo, por isso, que o ponto de partida seja 2018.

O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta quarta-feira uma proposta legislativa para a aplicação dos compromissos decorrentes do Acordo de Paris sobre o combate às alterações climáticas, nomeadamente as metas vinculativas para redução de emissões de poluentes.A proposta de regulamento, adotada com 534 votos a favor, 88 contra e 56 abstenções e que tem ainda de ser negociada com os governos nacionais, estabelece metas vinculativas para a redução das emissões de gases com efeito de estufa pelos Estados-membros.Na proposta estão englobados os setores não abrangidos pelo regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE-UE), como os transportes, os resíduos, os edifícios e a agricultura, que representam cerca de 60% das emissões de gases com efeito de estufa da UE.