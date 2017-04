Europa e EUA lamentam atentado terrorista no metro de São Petersburgo

A título individual, o governo alemão expressou também a sua "profunda comoção" pelas "terríveis notícias" que chegaram de São Petersburgo."Estou a acompanhar com profunda comoção as terríveis notícias de São Petersburgo", indicou o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, sublinhando que muitos indícios parecem indicar que se tratou de um "pérfido atentado contra pessoas inocentes no decorrer da sua rotina diária".Do outro lado do Atlântico, o Presidente dos Estados Unidos - que diz manter uma amizade com o homólogo russo, Vladimir Putin - classificou como "uma coisa horrível" os acontecimentos de São Petersburgo."Horrível, isto acontece no mundo inteiro, é uma coisa absolutamente horrível", declarou Trump, citado pelos serviços da Casa Branca.Lisboa também lamentou os acontecimentos de São Petersburgo, pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.Em declarações à Lusa, o MNE disse que enviou hoje uma mensagem ao seu homólogo russo, Sergei Lavrov, lamentando o atentado terrorista."Enviei uma mensagem ao ministro dos Negócios Estrangeiros a lamentar o atentado em São Petersburgo, que tirou a vida a 10 pessoas, pelas informações já divulgadas", declarou Augusto Santos Silva.Quanto ao governo espanhol, disse ter recebido "com profunda consternação as notícias das explosões" no metro de São Petersburgo, que "causaram várias vítimas mortais e numerosos feridos".Madrid também condenou da forma "mais inequívoca e enérgica todos os atos violentos" e manifestou a sua "solidariedade para a Federação da Rússia".Pelo menos dez pessoas morreram hoje e dezenas de outras ficaram feridas num alegado atentado terrorista no metro de São Petersburgo. Fontes oficiais russas citadas pelas agências noticiosas, pelo menos 25 pessoas - entre eles crianças - foram levados para vários hospitais da segunda cidade russa, com ferimentos causados por estilhaços e pela onda expansiva da explosão.Ainda que inicialmente as agências russas tenham falado em duas explosões, o Comité Nacional Antiterrorista da rússia (NKA) confirmou que se tratou de uma só explosão num metro que estava a chegar à estação Tejnologuícheskiy Institut, uma das mais movimentadas de São Petersburgo.