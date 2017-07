Europol identifica 1628 conteúdos terroristas em 38 plataformas da Internet

Encontrado material de propaganda do Daesh e da Al Qaeda.

11.07.17

A Europol anunciou esta terça-feira ter detetado cerca de 1628 conteúdos terroristas e de extremismo violento em 38 plataformas da Internet, numa operação de dois dias, em cooperação com a Finlândia, Luxemburgo, Holanda e Interpol.As atividades de monitorização digital centraram-se principalmente na produção de material terrorista pelos meios de comunicação pertencentes ao Daesh e Al-Qaida, conteúdo que tinha sido exposto em 38 plataformas 'online', explicou a Europol em comunicado.As autoridades também encontraram conteúdos terroristas na `Darknet´, rede fechada e secreta de comunicação na Internet, utilizada para realizar atividades ilegais como propagada 'jihadista'.A Unidade de Sinalização de Conteúdos na Internet da Europol é composta por especialistas, analistas e tradutores que formam uma equipa que se destina a lutar contra a propaganda terrorista em linha e outras atividades extremistas, atuando na "rápida eliminação" dos conteúdos presentes na rede.No entanto, a supressão final do material identificado pelas autoridades comunitárias é voluntária por parte dos prestadores destes serviços 'online', de acordo com os seus próprios termos e condições.