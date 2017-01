Evadido de prisão de Manaus publica fotos no Facebook

Um dos fugitivos do Instituto Penal António Trindade, em Manaus, no Brasil, tem utilizado as redes sociais para comemorar a fuga e partilhar com os seus seguidores a rotina de um fugitivo.

Brayan Mota, que está condenado por tráfico de drogas, partilhou na noite de domingo uma foto com um parceiro de fuga - ainda não identificado - com a legenda "Fulga (sic) da cadeia". Publicação que já alcançou mais de 26 mil ‘gostos’ no Facebook.





Durante a tarde desta segunda-feira, o fugitivo partilhou uma imagem onde aparece sozinho com uma legenda carregada de erros ortográficos, mesmo no português outro lado do Atlântico: "Maues xegando aiii pra soma as solteiras q se cuide".





Pelo menos 87 pessoas fugiram desta unidade, destinada a presos em regime semiaberto, que fica ao lado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde um motim fez mais de 60 mortos.

De acordo com a Globo, estes criminosos deram apoio à rebelião antes de se colocarem em fuga.

Destes 87, 30 já foram capturados e as autoridades estão a procurar os restantes.

