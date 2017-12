Ex-agente do Pentágono diz que “não há dúvida” da existência de OVNI

Luis Elizondo dirigiu um programa secreto que o governo norte-americano disse não existir.

Um ex-agente secreto do Departamento de Defesa dos EUA confirmou a um jornal britânico que "não há dúvida razoável" da existência de objetos voadores não identificados (OVNI). Luis Elizondo dirigiu um programa secreto que o governo norte-americano disse que não existia mas, dois meses depois de se ter demitido, confessa acreditar que não estamos sozinhos.

'Programa de Identificação de Ameaças de Aviação Avançadas' é o nome do departamento secreto que Luis Elizondo dirigiu durante vários anos, a partir do seu escritório no quinto andar do Pentágono. O programa tinha como objetivo o estudo dos OVNI.

Em declarações ao jornal britânico The Telegraph, Elizondo falou sobre o seu trabalho como agente secreto e as conclusões a que o seu departamento chegou. "Na minha opinião, se estivéssemos num tribunal, chegámos ao ponto em que 'não há qualquer dúvida razoável'. Detesto usar o termo OVNI, mas é isso que está em causa", afirmou. "Parece-me óbvio que [aquelas aeronaves] não são nossas e não são de mais ninguém, por isso temos que nos questionar de onde vêm", acrescentou.

O especialista revelou que o programa que dirigia concluiu existirem "pontos quentes" onde os objetos voadores não identificados costumam ser avistados. As centrais nucleares são um deles. "Começámos a ver padrões e semelhanças nos avistamentos", começa por explicar. "Imensa capacidade de maneabilidade, velocidades supersónicas sem haver explosão sónica, velocidades de 11 mil a 12 mil kms/h, nenhuma superfície de controlo de voo nos objetos. E muito disto está provado com dados de sinal radar, filmagens aéreas, vários testemunhos", continuou.





"A minha convicção pessoal é que há provas muito fortes de que podemos não estar sozinhos", afirmou Elizondo, há uma semana, em entrevista a um programa da CNN.

A existência do 'Programa de Identificação de Ameaças de Aviação Avançada' foi noticiada este ano pelo jornal britânico The New York Times e acabou por ser confirmada pelo governo norte-americano que, inicialmente, a tinha negado. Elizondo diz que o programa continua a existir até hoje, mas o governo dos EUA garante que o projeto apenas funcionou de 2007 a 2012.